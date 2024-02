Se l’ex moglie può lavorare | le spetta comunque l’assegno di mantenimento? La risposta non è scontata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In caso di separazione la exè in grado di, hail diritto di riceveredi? Le leggi italiane in materia di separazione e divorzio sono in continua evoluzione. Infatti si adeguano ai mutamenti di approccio e cultura della società, essendo un tema che coinvolge una serie di aspetti molto sensibili del diritto familiare e non solo. Dunque la normativa è complessa e in aggiornamento costante. Ilè sempre un diritto? – cityrumors.itLa separazione, non è la stessa cosa del divorzio, comporta il diritto aldel coniuge economicamente più debole, se non possiede adeguati mezzi di sostentamento. Ma i presupposti deldisono sempre temi molto discussi ...