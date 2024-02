Se gli anziani hanno perso il valore della vecchiaia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Non c'è niente di tragico ad avere cinquant'anni, se non se ne vogliono avere venti a tutti i costi"

C’è anche un medico tra le persone coinvolte in un’inchiesta che ha portato a scoprire una casa di cura in cui gli anziani venivano insultati e ... (ilfattoquotidiano)

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, tra Orfeo e Gemma Galgani volano stracci in studio! (comingsoon)

Un messaggio apparentemente riconducibile al servizio clienti del proprio istituto di credito con l’avviso di un attacco informatico in corso sul dispositivo; un link che cliccato può bloccare ...Corea del Nord, Kim minaccia mettere fine al Sud in caso di attacco La Corea del Nord, se attaccata, non esiterebbe a "mettere fine" alla Corea del Sud. (Tgcom24) Per saperne di più Eredità Agnelli, J ...Le attività d'indagine, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, scaturiscono da una serie di approfondimenti investigativi ...