Scuderia Ferrari | le nuove tute di Leclerc e Sainz per la stagione 2024

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’attesa per la nuova monoposto è tanta, ma laha presentato leche vestiranno i piloti Charlese CarlosnelMancano veramente pochissimi giorni alla presentazione della prossima monoposto del Cavallino Rampante. Infatti, domani, martedì 13 febbraio, verranno tolti ufficialmente i veli dalla SF-24. Per ingannare l’attesa laha deciso di mostrare al mondo, tramite i propri profili social, quelle che saranno lee i sotto tuta che Charlese Carlosindosseranno per questa, ormai alle porte e che avrà il via con i test prestagionali che si terranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio. ...

È tempo di tornare a sognare. Tornano le grandi sfide della Formula 1 su Sky e in streaming su NOW. In attesa della pista, un grande appuntamento per tutti gli appassionati: la presentazione della Fer ...Gli screzi tra Alonso e Hamilton continuano. I pilota spagnolo ha voluto punzecchiare lo storico rivale per il suo passaggio in Ferrari.