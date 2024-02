Scomparsa Samuele Landi | il legale | “Impronte sul cadavere a Dubai sono uguali”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I primi riscontri delle indagini condotte dalla polizia degli Emirati non sembrano lasciare dubbi: ledigitali delcoincidono con quelle di, imprenditore aretino ed ex-amministratore di Eutelia, scomparso nel mare didove viveva su un'isola artificiale galleggiante in acque internazionali L'articolo proviene da Firenze Post.

