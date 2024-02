Sciopero personale ferrovie oggi 12 febbraio - treni regionali a rischio (Adnkronos) – Prende il via oggi, 12 febbraio 2024, lo Sciopero proclamato da Usb, previsto dalle 9 alle 17, per tutto il personale delle ferrovie, ... (periodicodaily)

Maxi-sciopero in Atm : “Stipendi da fame e carenze di personale” È cominciato ieri lo sciopero degli straordinari in Atm, che durerà per 10 giorni. Lo ha indetto il sindacato di base Al Cobas per i lavoratori ... (lanotiziagiornale)

Sciopero del personale del gruppo Fs il 12 febbraio Disagi in vista per chi si mette in viaggio in treno lunedì prossimo: è stato infatti "Proclamato da alcune sigle sindacali uno Sciopero nazionale ... (quotidiano)

Sciopero del personale del gruppo Fs il 12 febbraio Disagi in vista per chi si mette in viaggio in treno lunedì prossimo: è stato infatti "Proclamato da alcune sigle sindacali uno Sciopero nazionale ... (quotidiano)