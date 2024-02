Sciopero oggi 12 febbraio | Chi aderisce e orari garantiti

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Disagi in arrivo per i viaggiatori a causa di unonel trasporto ferroviario previsto per, lunedì 122024. La protesta, promossa dai sindacati di Base Cub e Usb su tutto il territorio nazionale, avrà una durata di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00, coinvolgendo tutte le imprese ferroviarie, tra cui Trenitalia, Italo e Trenord, nonché il personale del trasporto merci su rotaia e i tecnici dell’infrastruttura ferroviaria di Rfi. Sia i treni ad alta velocità che quelli regionali e a lunga percorrenza saranno interessati dall’astensione. Motivazioni dellodiLodei treni diè stato convocato dai sindacati di base Cub trasporti/sgb, Usb lavoro privato e Assemblea Nazionale PdM/PdB per protestare contro la mancata ...