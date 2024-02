Sciopero nazionale dei ferrovieri | disagi per i viaggiatori in treno

Giornata nera il 9 febbraio per chi deve viaggiare in aereo. Diverse sigle sindacali hanno indetto uno Sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, ... (tg24.sky)

Si preannuncia un lunedì nero per i viaggia tori. Sarà infatti un avvio di settimana a rischio Disagi per chi viaggia in treno a causa dello sciopero ... (laprimapagina)

Rischio disagi oggi per chi viaggia in treno a causa dello Sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub e Usb. Alla base ... (tg24.sky)

CUNEO CRONACA - Dalle 9 alle 17 di lunedì 12 febbraio, è indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali.(Teleborsa) - Lunedì sotto il segno di possibili disagi per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub ed Usb che protestano per il rinno ...Oggi, 12 febbraio, i pendolari e i viaggiatori in treno potrebbero incontrare difficoltà a causa di uno sciopero nazionale di 8 ore indetto dal personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.