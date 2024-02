Sciopero dei treni lunedì 12 febbraio | 8 ore di stop e rischio disagi anche sull’alta velocità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Inizio settimana da bollino nero per chi viaggia in treno. I sindacati di base Cub e Usb hanno proclamato unonazionale dei ferrovieri per la giornata di12. L’agitazione riguarderà tutte le imprese del settore e vedrà undidella circolazione di 8 ore complessive, dalle 9 alle 17. A incrociare le braccia non sono solo i lavoratori ditalia, Italo e Trenord, magli addetti del trasporto merci e i dipendenti di Rfi, la società che si occupa della gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie. A subire maggioripotrebbero essere soprattutto i pendolari che si spostano usandolocali, mentre sulla lunga percorrenza non si prevedono situazioni particolarmente ...