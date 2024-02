Sciopero dei treni | è iniziato il ' lunedì difficile' per i pendolari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Si profila unper chi si sposta in treno: dalle 9 alle 17 è in programma infatti unonazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub ed Usb che protestano per il rinnovo del contratto e che riguarderàtalia, Italo e Trenord. Previste ripercussioni soprattutto per iche si spostano con ilocali mentre per ia lunga percorrenza i disagi dovrebbero essere nulli o molto contenuti. La protesta coinvolge tutte le imprese del settore, sia i lavoratori del trasporto merci che quelli di Rfi, la società che si occupa della gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie.talia ha fatto sapere che Frecciarossa e Intercity dovrebbero viaggiare regolarmente, non escludendo però ...