Sciopero 12 febbraio 2024 | ritardi e cancellazioni | l’elenco dei treni coinvolti e gli orari garantiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Firenze, 12– È il giorno dellodei. Lo stop nazionale, indetto dai sindacati di base Cub trasporti/Sgb, Usb lavoro privato e Assemblea Nazionale PdM/PdB, è in programma dalle ore 09 alle ore 17. Le Frecce e gli Intercity ditalia circolano regolarmente, mentre iregionali possono subiree limitazioni. I motivi della protesta Loè stato indetto per protestare “contro la mancata risposta della dirigenza RFI per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri”. Informazioni sui collegamenti e i servizi possono essere trovati sull'apptalia, la sezione Infomobilità del sito webtalia.com, i canali social e ...