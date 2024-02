Sciabolatrici azzurre d' argento in Coppa del Mondo a Lima

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Criscio, Battiston, Mormile e Vecchi incamerano punti preziosi per la qualificazione olimpica(PERù) - Ruggito d'dellein Perù. L'Italia del ct Nicola Zanotti ha conquistato un grande secondo posto nella prova a squadre della tappa dideldi sciabola fe

LIMA (PERù) (ITALPRESS) - Ruggito d'argento dell'Italia del ct Nicola Zanotti che ha conquistato un grande secondo posto nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Criscio, Battiston, Mormile e Vecchi incamerano punti preziosi per la qualificazione olimpica. L'Italia ipoteca Parigi anche con la sciabola femminile! Prestazione eccezionale del quartetto azzurro a Lima (Perù), che in Coppa del Mondo, si prende un secondo posto di importanza capitale nella prova a squadre. Italia a un passo dal gradino più alto del podio al Grand Prix Fie "Trofeo Inalpi" di Torino: argento e bronzo per le fiorettiste Martina Favaretto e Arianna Errigo. A Barcellona trionfo della spada femminile.