Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Kvitfjell 2024 | orari | tv | streaming In programma discesa e superG

Archiviato un fine settimana dedicato alle discipline tecniche, è alle porte un'intensa sette giorni con protagonista la velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le r ...L’accelerazione degli effetti del cambiamento climatico mette in discussione storiche e consolidate abitudini – Claudio Visentin (USI): «La stagione degli sport invernali non ha futuro» ...Si è concluso verso le 17.30 odierne un altro intervento in favore di una scialpinista, infortunatasi mentre scendeva dal Piccolo Colbricon con un gruppo di ...