Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Crans Montana 2024 | orari | tv | streaming In programma due discese e un superG

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ladelfemminile di scipotrebbe vivere il momento decisivo nella lotta per la conquista della classifica generale. Si gareggia, infatti, acon una tre giorni dedicata completamente alla velocità con indueed un. Mikaela Shiffrin non ha ancora fatto presente quando tornerà in gara ufficialmente e sembra davvero molto difficile che possa rientrare proprio a. Questo sicuramente apre la possibilità a Lara Gut-Behrami di allungare in maniera forse definitiva sulla statunitense e di avvicinarsi tantissimo alla sfera di cristallo. In casa Italia ovviamente mancherà tantissimo Sofia Goggia, che non può difendere il primato nella classifica di discesa, ...