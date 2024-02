Sci alpino | Brignone e Bassino si perdono nella seconda manche Della Vite ancora in Top-10 | piccoli segnali dalle slalomiste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di scisi è divisa nel fine settimana tra Soldeu e Bansko, ma proprio in Bulgaria c’è stata l’ennesima cancellazione di una gara in questa stagione. Lo slalom maschile è stato fermato addiritturaprimadopo che erano scesi trentuno atleti. Impossibile andare avanti per le condizioni climatiche avverse e per una pista che non garantiva la sicurezza degli atleti. Sono addirittura dieci le gare cancellate/rinviate/spostate nel settore maschile in questa stagione, un numero davvero esorbitante. Per quello che si è visto comunque sia Tommaso Sala sia Alex Vinatzer si erano comportati bene, concludendo rispettivamente al nono e al decimo posto. Entrambi gli azzurri erano scesi in condizioni estreme e aveva saputo difendersi, senza perdersi completamente come altri atleti. In ogni caso un buon segnale in ...