Scherma | sciabola femminile in corsa per la qualificazione olimpica | decisive le ultime due tappe

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nella, sia maschile che, sono in calendario altre duedella Coppa del Mondo 2023-2024 fino al 1° aprile 2024 per definire tutte le qualificate ai Giochi tramite i ranking olimpici a squadre: allo stato attuale delle cose in casa Italia sono invece aritmeticamente qualificati i team di spada e fioretto, sia maschili che femminili. La squadra dimaschile è quinta, quindi al momento staccherebbe il pass riservato alla miglior europea classificata tra il 5° ed il 16° posto. L’Italia della, infine, è sesta, e la quinta classificata è l’Ucraina, che prenderebbe il posto come miglior europea al di fuori delle prime 4: tra il 5° ed il 16° posto, però, non vi sono Paesi del Continente americano, dato che gli USA sono tra le prime 4 ed il ...

