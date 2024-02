Scherma | che beffa per la sciabola femminile! Azzurre ancora virtualmente fuori da Parigi 2024 dopo il secondo posto a Lima

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nella, sia maschile che femminile, sono in calendario altre due tappe della Coppa del Mondo 2023-fino al 1° aprileper definire tutte le qualificate ai Giochi tramite i ranking olimpici a squadre: allo stato attuale delle cose in casa Italia sono invece aritmeticamente qualificati i team di spada e fioretto, sia maschili che femminili. La squadra dimaschile è quinta, quindi al momento staccherebbe il pass riservato alla miglior europea classificata tra il 5° ed il 16°. L’Italia dellafemminile, infine, è sesta, e la quinta classificata è l’Ucraina, che prenderebbe ilcome miglior europea al didelle prime 4: tra il 5° ed il 16°, però, non vi sono Paesi del Continente ...

Arrivano due medaglie per l’Italia dalla prova individuale femminile del Grand Prix FIE 2024 di fioretto femminile. In una giornata con diciotto ... (oasport)

C’erano tante aspettative, dopo delle qualifiche trionfali, per la giornata odierna a Torino per quel che riguarda il Grand Prix FIE di fioretto ... (oasport)

L'epilogo che tutti sognavano si è materializzato in Sardegna. La Comes Boys Taranto resta in serie A dopo aver dominato i play-out a Porto Torres con due vittorie inequivocabili, che consegnano agli ...Con questa novità il marchio entra nel mercato degli schermi LED esterni, e conferma la collaborazione con la società FC Barcelona, che vedrà Philips come fornitore ufficiale di schermi LED e digital ...