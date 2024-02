Scarpe e borse nel colore della passione sono il dettaglio chic che svolta l’outfit della ricorrenza più romantica

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A volte basta davvero poco per rendere speciale e diverso dal solito un look. E quando si avvicinano ricorrenze romantiche e divertenti come quella di San Valentino, la voglia di indossare qualcosa di diverso dal solito è ancora più forte. Quest’anno niente di meglio che aggiungere a un abito da cocktail o a un outfit ben studiato un tocco acceso nelhot del momento.rosse saranno l’asso nella manica che in una semplice mossala serata. E questo per almeno due motivi principali. Il primo è che aggiungere un accessorio nelsimboloe dell’amore non può che essere di buon auspicio. Il secondo è che ...