Scarlett Johansson sarà diretta da Andrea Arnold nel thriller Featherwood

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Collaborazione inedita tra la regista e la superstar Secondo quanto riportato da Deadline,la protagonista del, uno dei nuovi progetti più interessanti in vista del mercato che si terrà al Festival di Berlino la prossima settimana. Un ruolo da Oscar per? In un ruolo che ha già fatto ipotizzare ad alcuni compratori un potenziale premio, lainterpreterà Carol Blevins, eroinomane e "principessa ariana di" (proprietà di un membro di una gang) che è diventata uno dei più importanti informatori dell'FBI durante un'epica indagine durata sei anni sulla criminalità neonazista omicida e sul sindacato della droga noto come Aryan Brotherhood …