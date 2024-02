Scala | il dopo Meyer è ancora un’incognita | “Il Governa faccia una proposta”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano – Mancauna tessera al puzzle sul prossimo sovrintendente della: quella del governo. Una tessera “di peso” però, visto che il ministero della Cultura mette nel Piermarini circa 30 milioni di euro all’anno. Un appello al ministro Gennaro Sangiuliano a schierarsi sul nome che andrà a sostituire Dominique, in scadenza l’anno prossimo è arrivato dal sindaco Giuseppe Sala al termine del Cda delladi oggi lunedì 12 febbraio. “Quello che ha in testa il Consiglio – ha detto il primo cittadino – io posso averlo anche abbastanza chiaro, quello che mi manca è un confronto con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che avverrà a breve. A questo punto è necessario che si parli”. Ipotesi riconferma Nella riunione di questa mattina ufficialmente non si è parlato della nomina del successore di ...