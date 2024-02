Sbranato dai rottweiler | il dolore della sorella di Paolo Pasqualini | “Siamo distrutti” VIDEO

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 “Ho parlato con mio fratello l’ultima volta poco prima che venisse ucciso da quei cani. Non so nemmeno di che razza fossero, né se fossero così aggressivi. So solo che non ho più mio fratello”. Così Priscilla, laminore di, il 39enne aggredito edai trenel parco di Manziana, alle porte di Roma, mentre faceva jogging. “Amava la musica, gli piaceva cantare, anche se devo dire che era un po’ stonato – ricorda in lacrime la ragazza al Corriere – lavorava da tempo al supermercato Esselunga a Roma anche se voleva cambiare occupazione e per questo si era messo a studiare scienze motorie. Mi chiedeva spesso consigli visto che io invece studio medicina. Era un bravissimo ragazzo, gli volevamo tutti molto bene. ...

