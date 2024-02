Sbranato da 3 rottweiler

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Succede Domenica mattina a Manziana, il 39enne Paolo Pasqualini e? mortoda 3 canimentre faceva jogging. Lavorava come dipendente alla Esselunga di Roma Est, il lavoro che gli dava da vivere. Con il sogno nel cassetto di laurearsi in Scienze Motorie, che purtroppo e? stato spezzato. Alle 8:30 di mattina nei pressi del parco di Manziana, vicino Roma, Paolo e? stato ritrovato a disteso a terra con profonde lesioni al viso e sulle braccia. Inutili i soccorsi che, arrivati sul luogo della tragedia, non potevano piu? fare niente per l’uomo senza vita. I 3 cani sarebbero scappati da una proprieta? non molto lontana dal parco per poi attaccare lo sportivo. Sono intervenuti veterinari dotati di fucili con sedativi che sono stati narcotizzati e portati in un canile della zona; sono sotto sequestro e nelle prossime ore verra? deciso, da ...