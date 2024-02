Saras verso il prezzo d' opa | Borsa non teme il golden power

(Di lunedì 12 febbraio 2024)si avvicina alofferto da Vitol per la quota della famiglia Moratti a riprova della fiducia che laesprime sul fatto che l'operazione possa superare il vaglio dele che possa portare al lancio di un'offerta pubblica di acquisto. Il titolo tratta infatti a 1,72 euro (-4,2%) a ridosso degli 1,75 euro offerti da Vitol. "Anche se la raffineria di Sarroch in Sardegna rappresenta un asset strategico per l'Italia, ci attendiamo che l'operazione possa ottenere semaforo verde", commentano gli analisti di Intermonte, che suggeriscono, in caso di opa, di portare in adesione le proprie. "Riteniamo che l'adesione all'opa possa essere abbastanza elevata, data la condizione di controllo della società e la volontà fonderla per il delisting" afferma Equita, che ricorda come l'operazione ...

Saras si allinea in Borsa al prezzo per la cessione di una quota del 35% dalla famiglia Moratti al colosso svizzero-olandese Vitol, a 1,75 euro per azione.Saras si allinea in Borsa al prezzo per la cessione di una quota del 35% dalla famiglia Moratti al colosso svizzero-olandese Vitol, a 1,75 euro per azione.(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato con gli investit ...