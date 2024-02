Saras chiude pesante in Borsa -3 | 7% sotto l' offerta di Vitol

Chiusura pesante per Saras in Piazza Affari al di sotto degli 1,75 euro pattuiti dalla famiglia Moratti con Vitol per rilevarmne il 35%. Il titolo ha ceduto il 3,73% a 1,728 euro. Deluso il mercato ch ...Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib + 0,97% a 31.456 punti) in testa alle altre borse europee. In lieve calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 154,2 punti, contro i 154 segn ...(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa. Milano (Ftse Mib +0,92%) si confermala migliore, seguita da Madrid (+0,84%), Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,48%) e ...