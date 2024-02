Santa Marinella celebra i 150 anni dalla nascita di Marconi | si inizia mercoledì

Importante primo appuntamento, mercoledì mattina presso la sala conferenze della sede comunale di Santa Marinella. Con la conferenza stampa indetta per le ore 11,30 ha ufficialmente inizio infatti il ...CATANIA – Al Piccolo di Catania “Di madre in figlia”, riduzione teatrale di un testo di Marinella Fiume. La regia è di Gisella Calì brillante e originale quanto modesta e innovativa, interprete princi ...Oltre sessanta alunni della Scuola Secondaria di primo grado del I.C. Piazzale della Gioventù di Santa Marinella hanno partecipato all’incontro che si è tenuto nell’aula consiliare di via Cicerone in ...