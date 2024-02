Sanremo | Lupi | ‘accuse censura ridicole | basta confronti tipo Guelfi e Ghibellini’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Le accuse diall?ad Roberto Sergio sono semplicemente. Ci saremmo aspettati, semmai, che l?opposizione riconoscesse lo straordinario successo di pubblico raggiunto dalla Rai e si complimentasse con i vertici, invece tutto viene piegato alla logica della contrapposizione perenne e strumentale, come nel caso delle parole di Ghali. Ci piacerebbe anche che ogni tanto qualcuno ricordasse le vittime di Hamas ed i metodi brutali e sanguinari di un?organizzazione terroristica che tiene in ostaggio un?intera popolazione e che ha come obiettivo la distruzione di Israele e l?eliminazione degli ebrei”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio.“Tutti -aggiunge- vogliamo la pace in Medio oriente, una pace giusta, una pace che estirpi il terrorismo e permetta il compimento del principio ?due popoli due Stati?. Continuare a fronteggiarsi, oggi, con lo stesso spirito die Ghibellini, persino sulle grandi questioni internazionali, è poco utile e soprattutto dannoso per il Paese?. L'articolo CalcioWeb.