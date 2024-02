Sanremo | La Russa | ‘Amadeus anche prossimo anno? No | ha già dato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Se confermerei Amadeus per il? No, con tutti il rispetto ha già dato, accontentiamolo visto che ha detto che vuole andare via. Intanto non credo mai alla totale sincerità di chi dice ?non tornerò più?, a volte si dice perché si pensa di non esser confermati?. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente del Senato Ignazio La, commentando il festival di. Chi vorrebbe vedere l?in conduzione all?Ariston? ?Non ho una preferenza particolare ma quella ragazza, Teresa Mannino, mi è simpatica. Credo, ma non sono sicuro, di averla conosciuta circa 25 anni fa, in uno spettacolo fatto per una cinquantina di persone, in un evento non politico?. Allora come vedrebbe la coppia Mannino-Fiorello per2025? ?Dai, mi piacerebbe ? ha detto Laa Un Giorno da Pecora ?, sarebbe una bella coppia?.