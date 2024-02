Sanremo | Ghali quarto in classifica | porta al Festival l’impegno sociale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Addolorato per quello che succede nel mondo”, 11 feb. (askanews) –si posizionaalla 74esima edizione deldicon il brano Casa mia (Warner Music Italy / Sto Records). Un brano impegnato, scritto a più riprese: “Parlo di questo mondo, e viaggiando tanto ho ritrovato me stesso. E’ stato un anno difficile e sono addolorato per quello che succede nel mondo” ha detto, il trapper milanese che hato in gara.Alla vigilia del suo debutto in gara come concorrente aveva detto: sono emozionato e spero che il mio messaggio arrivi a più persone possibili.L’ultima volta che ha calcato il palco dell’Ariston è stata nel 2020, in qualità di super ospite per presentare in anteprima DNA, cantando la ...