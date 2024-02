Sanremo | Geolier secondo classificato | Ho già vinto portando qui il napoletano

Sanremo 2024 - Geolier torna a casa : “chi non salta è juventino” | VIDEO Si è conclusa l’edizione 2024 di Sanremo con la vittoria di Angelina Mango. Al secondo posto si è classificato Geolier, uno dei candidati principali ... (calcioweb.eu)

Geolier torna a Napoli dopo Sanremo : fuochi d’artificio e strade bloccate a Secondigliano Bagno di folla per Geolier al suo ritorno nel quartiere di Secondigliano: fuochi d'artificio e a migliaia in piazza. "Per noi ha comunque vinto ... (fanpage)

Geolier : «La mia canzone in napoletano a Sanremo come la “mano de Dios” ai Mondiali» Il rapper napoletano Geolier, arrivato secondo al Festival di Sanremo, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn che è live sulla loro app, in cui ... (ilnapolista)

Geolier è arrivato a Secondigliano : fuochi d'artificio al Rione Gescal dopo Sanremo 2024 Non ha vinto, ma è come se lo avesse fatto. E stavolta non è un modo di dire. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha lasciato Sanremo nelle scorse ore ... (ilmattino)