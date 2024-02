Sanremo | chi dopo Amadeus? Fiorello suggerisce il tarantino Alessandro Greco Per la settantacinquesima edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il quinquennio disi è concluso in modo strepitoso. Conduttore e direttore artistico del festival diper cinque edizioni una più bella dell’altra. Ora ha detto di volere fare altro e cercare nuove idee. Come lui. La prossimadel festival della canzone italiana sarà quella di una sorta di giubileo: la numero 75. Un’importante. Chi alla successione diper la conduzione? Nek è considerato, proprio da, un cantante che può essere impiegato per la conduzione e fra l’altro ne ha già fatte alcune per la Rai. Oltretutto a breve ne inizierà un’altra., secondo Rainews, indica in partieolare due possibilità:Cattelan ed...