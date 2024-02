Sanremo | chi dopo Amadeus? Da Alessandro Cattelan ad Antonella Clerici | i nomi dei possibili sostituti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ideidial Festival diha nuovamente confermato che non condurrà il Festival dinel 2025, motivo per cui ora è caccia al successore con diversidiche circolano già da alcune ore. “Cone Fiorello ci vedremo fra una quindicina di giorni per un debrief sul festival che si è appena chiuso” ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che potrebbe fare un ultimo ed estremo tentativo di convincerea restare al timone della kermesse per almeno un altro anno. Il presentatore, però, ha chiuso subito ogni porta nell’ultima conferenza stampa di: “Avevo ...