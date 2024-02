Sanremo | bookmakers in azione per il dopo-Amadeus | Cattelan insidiato da De Martino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Archiviata un’altra edizione da record, in Rai il pensiero è già a2025 e al conduttore che dovrà prendere il posto di, ai saluticinque Festival di gran successo. Per gli esperti di Snai sarà la volta di un new-entry, con Alessandro– attualmente in onda su Rai2 “Stasera c’è” – in pole a 3,50, su Stefano De, nome caldo nelle ultime ore, a 5,50, con il ritorno di Carlo Conti, già direttore artistico tra 2015 e 2017, offerto a 6,50. Tuttavia, riferisce Agipronews,i bookie non scartano del tutto un ripensamento di, visto a 7,50, stessa quota della prima donna in lavagna, Maria De Filippi e di due mostri sacri della televisione come Gerry Scotti, mai in passato all’Ariston e Paolo Bonolis, già conduttore del Festival ...