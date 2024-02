Sanremo | Angelina Mango verso l’Eurovision dopo la vittoria al Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non pensavo neanche di arrivare qui, 11 feb. (askanews) – “Sinceramente non mi vedevo neanche sul palco di, figuriamoci a Eurovision, è una cosa molto lontana, non riesco a vedermici. Inglese, italiano, è già tanto cantare” ha raccontatoin conferenza stampa poche ora prima di vincere la 74esima edizione dele stacca un biglietto per Eurovision a Malmo. “Sul palco dell’Ariston mi sono sentita a casa, non esistono amori non corrisposti, quando provo un sentimento forte è difficile che ci siano sbilanciamenti, ed è quello che mi è accaduto sul palco dell’Ariston, è stato un amore reciproco col pubblico e l’orchestra, sono scesa come da una giostra urlando: Voglio rifarlo” ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.