Sanremo 2025 | la proposta shock di Fiorello ad Antonella Clerici | Paragonata ad Amadeus

(Di lunedì 12 febbraio 2024), uno dei volti più amati della televisione italiana, potrebbe tornare a. E indovinate un po'?potrebbe diventare la sua direttrice artistica! C'è fermento nell'aria.è tornato al suo amato glass al Foro Italico e sta cercando il prossimo direttore artistico per. Chi sarà? Lo showman ha una idea: ha deciso di chiamare in diretta la sua collegaper chiederle se è disponibile per il prossimo anno. E la sua risposta ha sorpreso tutti!chiamain diretta Immaginatevi la scena:chiede adin diretta: «Torneresti a ...

Questo è stato quasi certamente l’ultimo Festival di Sanremo consecutivo per Amadeus e Fiorello, nonostante i risultati straordinari in termine di ... (biccy)

FIORELLO , tornato a VivaRai2 dopo la trionfale chiusura del Festival, lancia la coppia ANTONELLA Clerici e Alessandro Cattelan come idea per ... (bubinoblog)

Tutti i film hard anno 4052 del 4052: 0 schede con recensione, trama, poster e trailer, ordinabili per: Stelle Uscita Rank Titolo ...Fiorello è tornato nel suo amato glass al Foro Italico con Viva Rai2 ed è già al lavoro per trovare il prossimo direttore artistico di Sanremo (o la direttrice artistica). Lo showman ha deciso di ...Tornato a Viva Rai 2, Fiorello continua a raccontare il suo Sanremo 2024, ma lancia proposte per Sanremo 2025 (pur di non farlo…) Fiorello torna al Foro Italico per la prima… Leggi ...