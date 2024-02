Sanremo 2025 | c’è già il nome del prossimo conduttore | la bomba di Corona

(Di lunedì 12 febbraio 2024) News TV. Ormai è notizia certa che questoappena concluso è stato l’ultimo per Amadeus. La 74esima edizione del Festival è stato sicuramente uno dei più belli per il: tutto è stato perfetto, nessun dramma a parte forse il comportamento poco rispettoso del pubblico in sala nei confronti di Geolier per la vittoria nella serata cover. Nonostante questa sia stata l’edizione dei record, si chiude il sipario su Amadeus. E finito anche il Fantasi scommette su chi sarà il. Fabriziosu Dillinger News ha rivelato chi potremmo vedere tra un anno sul palco dell’Ariston. Leggi anche: Angelina Mango, l’annuncio da brividi sul padre dopo la vittoria di “” Leggi anche: Ornella Vanoni senza freni su Mara Venier e ...

(Adnkronos) – Per Sanremo 2025 “noi tifiamo per la coppia Antonella Clerici e Alessandro Cattelan”. Lo dice Fiorello che, di ritorno dalla ... ()

Amadeus ha confermato di nuovo l'addio al Festival, con ascolti e introiti pubblicitari trionfali. Al suo posto, si fanno nomi di volti Rai come Carlo Conti e Antonella Clerici, o Mediaset come Bonoli ...I commenti contro il successo dell'artista napoletano Geolier durante Sanremo 2024 e le grida di gioia nei confronti di Angelina Mango da parte dei giornalisti in sala stampa sono finite in Rete come ..."Pensati a Roma". E per Sanremo 2025, Fiorello ha già due nomi da proporre: quelli di Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Ospite telefonica del Mattin Show più imperdibile della tv, Antonella ...