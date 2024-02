Sanremo 2024 | tutti pazzi per la manicure di Emma Marrone

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 febbraio 2024)torna all’Ariston e questa volta detta tendenza anche attraverso la scelta minimal ed elegante dellarealizzata per l’occasione da La coach delle unghie. Il ritorno diè all’insegna del glam. Con Apnea, brano in gara, la cantante salentina ha già fatto breccia nel cuore dei fan che attendevano da tempo il suo ritorno sul palco dell’Ariston e non ha deluso le aspettative neppure dei fashion addicted, costantemente alla ricerca di spunti glam durante eventi d’impatto come il Festival di. Crediti: Ansa – VelvetMagLa kermesse canora ogni anno non ha soltanto dato spazio alla voce dei propri talenti, ma ha permesso loro di esprimersi a tutto tondo anche attraverso ciò che ...