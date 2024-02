Sanremo 2024 | tensioni tra due cantanti | gli staff non le fanno incontrare

J-Ax non ha trovato corretta la vittoria di Angelina Mango durante il Festival di Sanremo 2024 . Il rapper ha fatto notare il netto squilibrio tra il ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 - Dargen D’Amico bacia Gabriele Cirilli a Domenica In e Mara Venier interviene : “Non voglio guai”. Poi ci ripensa e reagisce così

Piovono baci a Domenica In. Nello speciale sanremese del programma di Rai 1 Dargen D’Amico fa agitare non poco Mara Venier. Non solo il botta e ... ()