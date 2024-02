Sanremo 2024 | “Tedua conteso tra Emma Marrone e una ballerina di Amici 22”? Il gossip

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di, che si è appena concluso, c’è stata anche: la cantante, ex allieva di, dopo anni di assenza dalla kermesse canora è tornata con il brano Apnea, ma è stato proprio durante la sua permanenza della città dei fiori che ha incontrato, per il quale ha rivelato di essersi presa una “cotta”. In un’intervista rilasciata a Fanpage, infatti,ha raccontato di aver conosciuto il rapper genovese, ospite della Costa Smeralda durante la prima e l’ultima serata di, e di esserne rimasta molto colpita, tanto da cercarne l’età su Google: L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram? È su. Ho incontrato questo cantante ieri sera e ho fatto pensieri impuri. Mi sono detta ‘mamma mia che bono ...