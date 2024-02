Sanremo 2024 | l’ultima mezz’ora della finale ottiene il 90% di share

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La rilevazione auditel delpartedel Festival dici mostra un dato incredibile, ottenendo il 90% diMancavarilevazione dell’auditel per la seratadel Festival di. Se la puntata era stata la più vista dal 2000, dalle ore 02.00 alle 02.45 gli italiani incollati sino al termine per scoprire la canzone vincitrice sono stati ben 8.465.000 milioni, pari all’89.6% di. Si conclude nel migliore dei modi il quinquennio targato Amadeus che ha rivoluzionato la kermesse e avvicinato i giovani anche grazie alla proposta musicale. Ora per la Rai il duro compito di individuare il degno sostituto per confermare questi importanti numeri.

