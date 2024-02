Sanremo 2024 | i voti ai look della serata finale del Festival

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ultimadel 74esimodi. Ultima esibizione per i 30 artisti in gara. Ultimi ospiti. E soprattutto ultimi outfit da commentare. Ecco i nostri (ultimi)ai… Non vi manchiamo già?

La prima cosa che ha pensato al momento in cui Amadeus l?ha proclamata vincitrice del Festival di Sanremo n. 74? «È una follia. Non potevo crederci. ... (ilmattino)

SANDRA TOSI Questo è quello che la Dott.ssa Tosi ha fatto a Sanremo per i graditi ospiti che sono venuti a trovarla nella meravigliosa luxury spa. Questo è quello che la Dott.ssa Tosi continuerà a ...Gli amanti di Sanremo non dovranno dire addio solo ad Amadeus. Insieme al conduttore, se ne va anche il gioco più amato del Festival, il FantaSanremo. Partito come un gioco da un bar ...Dal 9 all'11 febbraio, secondo i dati di Radiomonitor, è stata la canzone più trasmessa. Ma il palco dell'Ariston ha condizionato buona parte della 'top ten' di questi giorni. In seconda posizione si ...