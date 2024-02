Sanremo 2024 | appello social di Angelina Mango | “Ho perso custodia premio”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio,(Adnkronos) – "Ho unda fare: stiamo cercando disperatamente ladeldel Festival di. Qualcuno ce l'avrà…". Così la vincitrice del festival,, in una storia su Instagram, rivela di averladella statuetta conquistata nella kermesse canora, confessando di portarla con sé in un sacchetto di carta. Lo inquadra nel suo video e commenta: "Io vado in giro così, non è fattibile…". — [email protected] (Web Info)

L'onda lunga del successo di Geolier non si ferma. Arriva da Sanremo fino a Napoli. Sono ore speciali quelle che Emanuele Palumbo sta vivendo, dopo Sanremo 2024 il nome di Geolier è sulla bocca di ...Prima edizione di "Women for Women against Violence – Camomilla Music Award". Premiati Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors ...