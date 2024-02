Sanremo 2024 | Angelina Mango | «Ero convinta che vincesse Geolier»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La prima cosa che ha pensato al momento in cui Amadeus l?ha proclamata vincitrice del Festival din. 74?«È una follia. Non potevo crederci. Mi bastava già essere...

Il quinquennio di Amadeus si è concluso in modo strepitoso. Conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo per cinque edizioni una più bella dell’altra. Ora ha detto di volere fare altro e ...San Marino offre una chance ai cantanti sconfitti a Sanremo di partecipare all'Eurovision con 'Una voce per San Marino'. Annalisa e Mahmood sono tra i nomi presi in considerazione. Mogol e Al Bano ...Il detentore del record mondiale di maratona, il keniano Kelvin Kiptum, destinato a diventare una superstar della corsa su lunga distanza, è rimasto ucciso insieme al suo allenatore in un incidente st ...