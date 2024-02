Sanremo 2024 | Amadeus | “La giuria mi è piaciuta molto | è stata soluzione giusta”

Leggi tutta la notizia su italiasera

"In realtà l'ho detto prima di quest'ultima edizione. Sentivo e sento che è il momento giusto di chiudere dopo cinque anni". Parola diche, intervistato da Bruno Vespa nel programma 'Cinque minuti' in onda su Rai1, ha ribadito la sua decisione di lasciare il timone del Festival diche si è concluso sabato scorso con la vittoria di Angelina Mango.ha anche commentato il vasto successo che ha ottenuto il festival seguito, nella serata finale, da 14.301.000 telespettatori pari al 74,1% di share. Risultati raggiunti "portando la musica che piace ai giovani, che piace anche ai genitori e piace anche ai nonni. Quindi la musica contemporanea, creando un clima di libertà e di amicizia vera. I ragazzi hanno bisogno di aggregarsi e conlo hanno fatto ancora di più". Secondo"è cambiata la musica italiana. Il podio è il più giovane degli ultimi anni o forse di sempre" e rappresenta "la musica che in questo momento piace a tutti". Quanto alla, "in questo momento credo che siala. Se fai solo televoto tutte le sere, tu praticamente dopo la prima sera sai già chi ha vinto il festival. Quindi non è facile ogni anno trovare unaequa. Questa mi è", risponde. Quanto a Geolier, che ha dominato il televoto arrivando però solo secondo dopo Angelina Mango,ricorda che "nella classifica della sala stampa la prima sera Geolier non era nella top five, cioè nei primi cinque. Non so che posizione occupasse, sinceramente non lo so. Certamente, non era tra i primi cinque. Quindi diciamo che la stampa in quel momento non lo vedeva sul podio. Le radio, secondo me, si sono divise, più o meno. Chiaramente il televoto era per Geolier". Poi, a proposito della possibilità di realizzare un programma con Fiorello dopo il Festival di, risponde: "Non c'è, non è previsto, non è nei nostri programmi in questo momento".