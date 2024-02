Sanità | se paghi la visita è veloce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vorrei segnalare ciò di cui sono stato testimone tempo fa. Il mio medico curante mi ha prescritto un'ecografia. Sono andato al CUP sede di Molinella (Bologna)e mi hanno detto che la prestazione richiesta non era fattibile in quanto non c'erano più disponibilità sull'intero territorio bolognese. Mi hanno proposto di cercare autonomamente presso altre unità territoriali, ma avendo già verificato in precedenza tramite il Fascicolo Sanitario anche nella provincia di Ferrara, sapevo che non c'erano posti disponibili. Ho chiesto se era possibile prenotare la prestazione a pagamento ed immediatamente ho trovato posto proprio a Molinella nel giro di 10 giorni. Ora mi chiedo come sia possibile accettare ancora tali disservizi senza che nessun organo preposto intervenga. Non è la disponibilità a mancare come pare evidente, ma altro. Maurizio Vaccari