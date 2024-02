San Valentino viola | quella col Bologna sarà la gara ufficiale 3 900 della storia della Fiorentina

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Firenze, 12 febbraio 2024 – Sperando che sia di buon auspicio, per laladidel 14 febbraio (fischio d’inizio alle 19)comunque una partita particolare. Non tanto per la coincidenza con San, ma perchélanumero 3.900e la numero 2.900 in serie A (a girone unico, per cui non è conteggiato il campionato 1945-46 “Serie mista A-B Centro-Sud” che è ovviamente calcolato nel totale delle gare ) . A darne notizia è l’Ufficio Statistica del Museo. “Il bilancio complessivo - si legge in una nota del Museo– è di 1.636 vittorie, 1.136 pareggi, 1.127 sconfitte ...

Seconda edizione per il progetto Ercolano = Legalità + Turismo che ha come sottotitolo “Con l'amore non si scherza”. Con parata, sfilata in maschera, sbandieratori, carro sparacoriandoli e bus dei sup ...Firenze, 12 febbraio 2024 – Sperando che sia di buon auspicio, per la Fiorentina la gara di Bologna del 14 febbraio (fischio d’inizio alle 19) sarà comunque una partita particolare. Non tanto per la c ...I soci del Gruppo Ciclistico Libero Ferrario Parabiago si sono spesi per lo studio del percorso e la parte prettamente tecnica dell’attività sportiva mentre i soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Ma ...