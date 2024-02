San Valentino Glamour | la festa degli innamorati da Enrico Arena

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pizza, Cuori di Cioccolato e Sax Live per tutti gliper il Sannella nota pizzeria diSanta Maria Capua Vetere – Sarà un San, quello organizzato dal talentuoso pizzaiolo e detentore del Trofeo Pulcinella, nel suo locale situato a Santa Maria Capua Vetere (Ce), in viale del Consiglio d’Europa. Infatti, in occasione della, oltre a proporre un delizioso menù accessibile a tutti, delizierà tutte le coppie che prenoteranno un tavolo con dei pregiatissimi cuori di finissimo cioccolato artigianale, realizzati da una eccellenza del territorio ...

I massaggi di coppia sono ideali a San Valentino e sempre. L’idea perfetta da regalare e regalarsi, per la festa degli innamorati – per chi vuole ... (amica)

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del San Valentino , Imperial Brands Italia presenta la seconda limited edition di Pulze 2.0, avvolta in una tonalità ... (iltempo)

Con San Valentino dietro l’angolo, è il momento perfetto per mettere in risalto la tua bellezza e creare un look romantic o che catturi l’attenzione. ... (diredonna)

L'offerta di pCloud per San Valentino mette a disposizione un abbonamento a vita da regalare a una persona speciale: questo sì che è amore.Tutti pronti per San Valentino. Ma le usanze possono cambiare in altre parti del mondo, come si festeggia davvero San Valentino in GiapponeScoprite i massaggi di coppia che uniscono le avanguardie del benessere. Dalla stimolazione del collagene alla crioterapia ...