San Valentino | ecco perché festeggiarlo con i propri figli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sanpuò essere un’occasione educativa per i bambini. Sembra un po’ paradossale, eppure la giornata dedicata alla celebrazione della coppia può trasformarsi in un atto pedagogico. Secondo un sondaggio del Today Show, storico programma televisivo mattutino statunitense in onda su NBC, che ha intervistato 1.500 persone, solo il 59% dei coniugi ha pianificato di fare un regalo al partner. Invece, ben l’85% dei genitori si è organizzato per fare un regalino aio il 14 febbraio. Una nuova abitudine che decisamente sbatte con l’idea di innamorati, a cena fuori tra calici di vino e aragosta. Ma che per chi ha una famiglia “funzionale”, cioè sana nelle relazione tra i vari componenti, può racchiudere molte belle sorprese. A patto, poi, di prenotare un tavolo per due una delle sere successive. ...