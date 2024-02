San Valentino A cena per l’Ami Con le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) San: unaromantica, ma anche un sostegno per Ami, la fondazione che si occupa di raccogliere fondi per migliorare i servizi ospedalieri e territoriali rivolti alle mamme in gravidanza e ai bambini. Mercoledì 14 febbraio ci sarà la VII edizione della"AMI le", in collaborazione con l’associazione astronomica Quasar: quest’anno l’appuntamento sarà dalle 20 al Victory Cafè Museo, in via Labriola a Montemurlo. Lasarà allietata da musiche e letture da parte di Quasar, che parlerà non solo di, ma anche di "Astrobufale", per conoscere meglio lo "spazio" fra verità e fake news. Per informazioni e prenotazioni contattare la Fondazione Ami 0574 801312 - [email protected] , pagina Fb Ami