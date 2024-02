San Miniato e Gracciano | sconfitte pesanti Il San Gimignano si arrende al Monterotondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CASOLESE 2 VENTURINA 0 CASOLE D’ELSA – Pronto riscatto della Casolese, che a distanza di una settimana dalla sconfitta in trasferta con l’Argentario ha ragione con merito col punteggio di 2-0 del Venturina. Partono con convinzione gli ospiti, ma gli scenari cambiano ben presto in favore della formazione di mister Borghi. La quale, dopo un palo colpito da Bruno, conquista il vantaggio per merito di un gran gol di Cicatiello, tra i migliori insieme con Cuozzo. Il Venturina si mostra a tratti temibile in virtù della rapidità dei suoi attaccanti, ma in apertura di ripresa un rigore permette alla Casolese di raddoppiare. Dagli undici metri trasforma Sabatino. Gli ospiti concludono la sfida in dieci per un ‘rosso’.