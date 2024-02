San Marco Evangelista | da oggi 12 febbraio nuovo comandante per la Polizia municipale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) San. Al Comune di Sanè andato in quiescenza ildellaMaggiore Nicola Sparaco. Giovedì 82024 nella Sala Consiliare si è svolta, in un clima di commozione e di rispetto, la cerimonia di pensionamento del Maggiore Sparaco alla presenza, tra gli altri, del primo cittadino, arch.Cicala, dell’assessore alla viabilità Emiddio di Filippo, dei consiglieri comunali, del corpo dei Vigili urbani e di rappresentanti della comunità. Durante l’evento, sono stati espressi i più sinceri ringraziamenti aluscente per il suo impegno, la sua dedizione e la sua leadership esemplare nel guidare il corpo dei Vigili Urbani nel corso del suo ...

Life&People.it | Se per Matisse il nero era un colore che riassume in sé tutti gli altri, – pensiero condiviso certamente da Coco Chanel-, la ... ()

Si apre quest’oggi a lampo recchio un trittico di gare in 8 giorni per la San marco avenza nel campionato di promozione . "La lampo Meridien è una ... (sport.quotidiano)

Ultime notizie. "Milan-Napoli, no alla tessera si al passaporto", e poi "Com'è andato il viaggio Coda in Frontiera", e ancora: "Il Napoletano perde il dito ma non il vizio". Una serie di striscioni ...Nota del consigliere regionale Napoleone Cera “E’ molto facile immaginare quanti e quali disagi possa affrontare una comunità che non ...E’ bufera nel Partito democratico siciliano dopo il congresso regionale dei Giovani democratici a San Cataldo che ha decretato l’elezione a segretario regionale dei Gd di Marco Greco, ennese e […] ...