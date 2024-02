San Giovanni saluta “Gli Uffizi” Ieri l’ultima edizione del 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio– Giove Pluvio ci ha messo lo zampino, ma nonostante la pioggia, Sannon ha voluto rinuciare,mattina, all'ultima domenica deglidel Carnevale, con l’evento dedicato alle donne, il più importante, che ha chiuso un mese di eventi nel solco della tradizione. Dopo la Santa Messa in Basilica, i figuranti, con in testa il sindaco Valentina Vadi, la musica del concerto musicale e lo spettacolo degli sbandieratori dei Borghi e SestrFiorentini di Figline. Poi, il pranzo ai saloni e, nel pomeriggio, con il sole che ha iniziato a fare capolino, la sfilata del Carnevale. Il sindaco ha voluto ringraziare tutte le associazioni che hanno reso possibile un appuntamento ormai irrinunciabile dei primi mesi del nuovo anno. Glicomparvero per la ...